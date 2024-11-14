Музей Рязанова подготовил ко дню рождения режиссера серию мероприятий: афиша

18 ноября 1927 года в Самаре родился Эльдар Александрович Рязанов. В рамках празднования дня рождения знаменитого советского и российского режиссера музей, который носит его имя, подготовил специальную серию мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Весь месяц музей Рязанова проводит события, приуроченные ко дню рождения режиссера. Уже прошла лекция о рязановских комедиях 1960-х годов, а в понедельник, 18 ноября, в музее пройдет программа празднования.
С 12:00 до 19:00 гости смогут бесплатно посетить экспозицию музея (0+) — мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова".
В 14:00 и 17:00 пройдут обзорные экскурсии (0+) по экспозиции музея.
В 16:00 начнется мастер-класс "Киноколлаж" (6+). Дети вместе родителями смогут смешать разные вселенные из фильмов Эльдара Рязанова и создать собственный "киномир" в технике коллажа.
Например, Юрий Деточкин из фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+) окажется в одном пространстве с главным героем "Служебного романа" (1977, 6+) Анатолием Новосельцевым, а Леночка Крылова ("Карнавальная ночь" (1956, 0+)) подружится с Надей из "Иронии судьбы, или С легким паром" (1975, 6+).
Также в течение дня будет работать фотозона "Кино! Кино!", где все желающие смогут сделать памятные фотографии.
Вход на мероприятия свободный (бесплатно).
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