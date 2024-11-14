С началом отопительного сезона сотрудники МЧС России уделяют особое внимание энергетическим и теплоснабжающим организациям. Инспекторы госпожнадзора по Тольятти провели профилактическое мероприятие на объектах теплоэнергетического комплекса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В ходе профилактического визита были проведены обследования и даны рекомендации руководителям эксплуатирующих организаций по соблюдению правил пожарной безопасности.
Инспекторы напоминают, что газовое оборудование в домах должно быть в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
МЧС России рекомендует:
- используй только исправное оборудование;
- позаботься о хорошей вентиляции;
- не оставляй включенные газовые горелки без присмотра;
- если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы;
- следи за исправностью печи и дымохода;
- обнаружил трещины — замажь глиной;
- вовремя убирай золу и очищай дымоход от сажи;
- не используй для растопки печи горючие вещества.
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