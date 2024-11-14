С началом отопительного сезона сотрудники МЧС России уделяют особое внимание энергетическим и теплоснабжающим организациям. Инспекторы госпожнадзора по Тольятти провели профилактическое мероприятие на объектах теплоэнергетического комплекса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В ходе профилактического визита были проведены обследования и даны рекомендации руководителям эксплуатирующих организаций по соблюдению правил пожарной безопасности.

Инспекторы напоминают, что газовое оборудование в домах должно быть в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

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