В "Художественном" пройдет Эхо V международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Кинотеатр "Художественный" приглашает на Эхо V Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Организаторами фестиваля выступила открытая киностудия "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура" при поддержке министерства культуры Российской Федерации, президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
За последние годы LEFF стал одним из центральных событий Санкт-Петербурга, ориентированных на укрепление культурных связей России с дружественными странами и консолидацию творческих сил кинематографистов стран СНГ. Среди гостей фестиваля были представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирака, Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. За предыдущие годы работы фестиваль посетили более 15 000 зрителей, среди которых молодые кинематографисты из Якутии, Башкортостана, Алтая, Красноярска, Хабаровска и других регионов нашей страны.
В пятницу, 15 ноября в 19:00 в камерном зале состоится кинопоказ "Надо снимать фильмы о любви" (2024, Россия, Индия, драма, 73 мин. 18+). Режиссер — Роман Михайлов. Фильм — победитель конкурса игрового кино LEFF.
Вход свободный (по регистрации). Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?