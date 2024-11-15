В "Художественном" пройдет Эхо V международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Кинотеатр "Художественный" приглашает на Эхо V Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Организаторами фестиваля выступила открытая киностудия "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура" при поддержке министерства культуры Российской Федерации, президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

За последние годы LEFF стал одним из центральных событий Санкт-Петербурга, ориентированных на укрепление культурных связей России с дружественными странами и консолидацию творческих сил кинематографистов стран СНГ. Среди гостей фестиваля были представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирака, Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. За предыдущие годы работы фестиваль посетили более 15 000 зрителей, среди которых молодые кинематографисты из Якутии, Башкортостана, Алтая, Красноярска, Хабаровска и других регионов нашей страны.

В пятницу, 15 ноября в 19:00 в камерном зале состоится кинопоказ "Надо снимать фильмы о любви" (2024, Россия, Индия, драма, 73 мин. 18+). Режиссер — Роман Михайлов. Фильм — победитель конкурса игрового кино LEFF.

Вход свободный (по регистрации). Регистрация по ссылке.