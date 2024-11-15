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В "Художественном" пройдет Эхо V международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival С 23 по 30 октября в Самаре пройдет The ART FILM FESTIVAL Антон Мищенко, "Самара манит аномально": "Стоицизм более логичен для Волги, чем гедонизм" Тихая красота малой родины: в Самаре пройдет показ лучших работ лауреатов XIV всероссийского фестиваля визуального творчества "От чистого истока" В тольяттинском ДК Автоград прошел предпоказ сериала "Комбинация"

Кино Культура

В "Художественном" пройдет Эхо V международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинотеатр "Художественный" приглашает на Эхо V Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Организаторами фестиваля выступила открытая киностудия "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура" при поддержке министерства культуры Российской Федерации, президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

За последние годы LEFF стал одним из центральных событий Санкт-Петербурга, ориентированных на укрепление культурных связей России с дружественными странами и консолидацию творческих сил кинематографистов стран СНГ. Среди гостей фестиваля были представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирака, Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. За предыдущие годы работы фестиваль посетили более 15 000 зрителей, среди которых молодые кинематографисты из Якутии, Башкортостана, Алтая, Красноярска, Хабаровска и других регионов нашей страны.

В пятницу, 15 ноября в 19:00 в камерном зале состоится кинопоказ "Надо снимать фильмы о любви" (2024, Россия, Индия, драма, 73 мин. 18+). Режиссер — Роман Михайлов. Фильм — победитель конкурса игрового кино LEFF.

Вход свободный (по регистрации). Регистрация по ссылке.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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