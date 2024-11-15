В Год сотрудника "Росгосстрах" получил "серебро" в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes

"Росгосстрах" вновь подтвердил свой высокий статус, получив "серебро" в рейтинге лучших работодателей России по версии бизнес-издания Forbes. В этом году в список вошли 167 компаний, среди которых 5 страховщиков.

Рейтинг Forbes составляется ежегодно по специально разработанной методике, где компании оцениваются по ключевым аспектам ESG-повестки и распределяются по четырем группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Наибольшее значение в оценке (по 40%) уделяется социальной политике компании (включая зарплаты, обучение сотрудников, соцпакет, текучесть кадров и др.) и взаимодействию с обществом (благотворительность, волонтерство), а также экологической ответственности и рациональному использованию ресурсов. Оставшиеся 20% отводятся на корпоративное управление: прозрачность, гендерное равенство в руководстве, комплаенс и т. д. По этому показателю "Росгосстрах" получил "золотую" оценку от экспертов Forbes.

"Мы объявили 2024 год в компании Годом сотрудника и уже реализовали ряд проектов, а также планируем новые инициативы, чтобы вывести взаимодействие в коллективе на новый уровень, — говорит Ирина Елина, директор по персоналу СК "Росгосстрах". — В процессе трансформации бизнес-процессов мы делаем акцент на поиске лидеров и повышении вовлеченности сотрудников, совместно определяем ключевые цели и пути их достижения. Нам приятно сохранять высокий статус в рейтинге второй год подряд. Сегодня рынок труда — это рынок соискателя, и для привлечения лучших специалистов мы должны быть в числе наиболее социально ориентированных компаний страны. Мы понимаем, что можем и должны двигаться дальше: совершенствовать политику управления персоналом, предлагать сотрудникам и страховым агентам новые возможности для профессионального развития и личностного роста, а также достойную мотивацию и программы социальной защиты".