Производственную площадку "Транспорта будущего" посетили участники форума "ПРОтехнологии-2024"

Региональный инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024" проходит ежегодно на площадке технопарка "Жигулевская долина" и является площадкой для обмена опытом, налаживания профессиональных контактов и партнерства и сфере инжиниринга.
Организаторами события выступают правительство Самарской области, международный центр инжиниринга и инноваций, агентство по технологическому развитию.
На форуме участники обсудили место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, инжиниринговые центры на базе сети научно-производственных центров, кластерный подход к развитию беспилотной авиации и другие вопросы.
В рамках деловой программы 140 участников форума посетили площадку компании "Транспорт будущего": линию сборки S-80, центр управления полетами, участки термопластов, металлообработки, производство комплектующих для электродвигателей.
"Для коллег посещение площадки "Транспорта будущего" — возможность увидеть, как мы работаем, какие технологии используем, обменяться опытом и найти точки соприкосновения. Мы стремимся к прозрачности и открытости, наша команда гордится тем, что делает. Надеемся, что визит участников форума может стать началом плодотворного сотрудничества", — прокомментировал визит участников форума исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?