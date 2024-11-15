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Производственную площадку "Транспорта будущего" посетили участники форума "ПРОтехнологии-2024"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024" проходит ежегодно на площадке технопарка "Жигулевская долина" и является площадкой для обмена опытом, налаживания профессиональных контактов и партнерства и сфере инжиниринга.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Организаторами события выступают правительство Самарской области, международный центр инжиниринга и инноваций, агентство по технологическому развитию.

На форуме участники обсудили место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, инжиниринговые центры на базе сети научно-производственных центров, кластерный подход к развитию беспилотной авиации и другие вопросы.

В рамках деловой программы 140 участников форума посетили площадку компании "Транспорт будущего": линию сборки S-80, центр управления полетами, участки термопластов, металлообработки, производство комплектующих для электродвигателей.

"Для коллег посещение площадки "Транспорта будущего" — возможность увидеть, как мы работаем, какие технологии используем, обменяться опытом и найти точки соприкосновения. Мы стремимся к прозрачности и открытости, наша команда гордится тем, что делает. Надеемся, что визит участников форума может стать началом плодотворного сотрудничества", — прокомментировал визит участников форума исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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