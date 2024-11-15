16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК снова в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes В Год сотрудника "Росгосстрах" получил "серебро" в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes "Ингосстрах" предлагает специальные условия на полисы в честь своего дня рождения "Росгосстрах" получил премию "Начеку" за противодействие страховому мошенничеству ВСК: электронный документооборот в ДМС позволит существенно сократить срок обмена документами между страховыми организациями и лечебными учреждениями

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК снова в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВСК в третий раз подтверждает статус "золотого" работодателя.

В этом году в рейтинг лучших работодателей России вошли 167 компаний. В основе методологии рейтинга Forbes — оценка компаний по основным факторам развития: "Экология", "Сотрудники и общество", "Корпоративное управление". Оценивались уровень зарплаты, социальный пакет, наличие корпоративного обучения, текучесть кадров, прозрачность процессов, гендерное равенство, экологическая и климатическая политика и другие аспекты взаимодействия компании с сотрудниками и обществом.

Страховой Дом ВСК проводит последовательную и комплексную работу для поддержания репутации работодателя. В компании реализован ряд проектов, позволяющих команде ощутить заботу и поддержку: стажировки, IT-кемпы, программа благополучия "Забота на работе", марафоны здоровья, поиск и доставка лекарств для семей сотрудников, психологическая поддержка, институт наставничества, отдых в собственном туристическом центре ВСК, спортивные активности.

ВСК получила еще одну престижную награду в сфере HR — сертификат "Отличное место для работы" от Happy Job. В этом году в компании в 5-й раз провели опрос вовлеченности. Исследование помогает оперативно отслеживать влияние корпоративных решений на общее благополучие, психологический тонус коллектива, получать объективную обратную связь.

"Для нас важен HR бренд и в целом, что думают о компании сотрудники — насколько корпоративная среда комфортна для работы, проекты интересны и позволяют развиваться, есть ли общая цель и понимание стратегического вектора. Важно, чтобы каждый сотрудник на деле видел, что он важен и ценен, и мог сконцентрироваться на результатах своей работы, опираясь на возможности нашей компании. Профессиональная и мотивированная команда — основа ДНК нашей корпоративной культуры и над этим ВСК работает каждый день", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1