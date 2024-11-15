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Музеи и выставки Культура

Галерея ремесел в Самаре приглашает на экскурсии и открытые лекции

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской Галерее ремесел (ул. Некрасовская, 78) выставка авторской глиняной игрушки "Самарская купчиха на небесной козочке" заслуженного мастера РСФСР Лоры Городецкой (6+).

Фото: Галерея ремесел

На выставке можно не только посмотреть на образы, созданные художницей на основании многочисленных самарских городских легенд и историй, но и почитать сказки, написанные писателем Денисом Либстером, и послушать сказки, озвученные актером театра "Самарт" Алексеем Елхимовым.  

В сказках игрушки Лоры Городецкой пьют чай с баранками, ведут степенные разговоры, прогуливаются в цветочном саду, отправляются на Луну.

Подробно о мастере, ее работах, а также о других ремеслах Самарского края можно узнать на обзорных экскурсиях и открытых лекциях, которые будут проходить в Галерее ремесел в ноябре–декабре:
23 ноября:
13:00 - 14:00 — обзорная экскурсия "Город-городец";
14:00 - 15:00 — "Художественная керамика Самарского края". Открытая лекция искусствоведа, преподавателя, градозащитника Олега Баулина.
30 ноября
13:00 - 14:00 — обзорная экскурсия "Город-городец".
6 декабря:
14:00 - 15:00 — "Кому вы рассказываете сказки? О феномене сказок в современной культуре". Открытая лекция самарского писателя Дениса Либстера.

Вход свободный. Предварительная запись на мероприятия галереи обязательна. По телефону 331-23-55 или dpi.ast@mail.ru.

Галерея ремесел представляет  различные виды ремесел, от ручной работы и текстиля до керамики и ювелирных изделий, созданных мастерами самарской земли. Инициаторы создания подобного креативного пространства для ремесленников региона — Агентство социокультурных технологий и общественная организация "Содружество детских и молодежных объединений". Проект галереи ремесел осуществляется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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