Галерея ремесел в Самаре приглашает на экскурсии и открытые лекции

В самарской Галерее ремесел (ул. Некрасовская, 78) выставка авторской глиняной игрушки "Самарская купчиха на небесной козочке" заслуженного мастера РСФСР Лоры Городецкой (6+).

На выставке можно не только посмотреть на образы, созданные художницей на основании многочисленных самарских городских легенд и историй, но и почитать сказки, написанные писателем Денисом Либстером, и послушать сказки, озвученные актером театра "Самарт" Алексеем Елхимовым.

В сказках игрушки Лоры Городецкой пьют чай с баранками, ведут степенные разговоры, прогуливаются в цветочном саду, отправляются на Луну.

Подробно о мастере, ее работах, а также о других ремеслах Самарского края можно узнать на обзорных экскурсиях и открытых лекциях, которые будут проходить в Галерее ремесел в ноябре–декабре:

23 ноября:

13:00 - 14:00 — обзорная экскурсия "Город-городец";

14:00 - 15:00 — "Художественная керамика Самарского края". Открытая лекция искусствоведа, преподавателя, градозащитника Олега Баулина.

30 ноября

13:00 - 14:00 — обзорная экскурсия "Город-городец".

6 декабря:

14:00 - 15:00 — "Кому вы рассказываете сказки? О феномене сказок в современной культуре". Открытая лекция самарского писателя Дениса Либстера.

Вход свободный. Предварительная запись на мероприятия галереи обязательна. По телефону 331-23-55 или dpi.ast@mail.ru.