Галерея ремесел в Самаре приглашает на экскурсии и открытые лекции

В самарской Галерее ремесел (ул. Некрасовская, 78) выставка авторской глиняной игрушки "Самарская купчиха на небесной козочке" заслуженного мастера РСФСР Лоры Городецкой (6+).
На выставке можно не только посмотреть на образы, созданные художницей на основании многочисленных самарских городских легенд и историй, но и почитать сказки, написанные писателем Денисом Либстером, и послушать сказки, озвученные актером театра "Самарт" Алексеем Елхимовым.
В сказках игрушки Лоры Городецкой пьют чай с баранками, ведут степенные разговоры, прогуливаются в цветочном саду, отправляются на Луну.
Подробно о мастере, ее работах, а также о других ремеслах Самарского края можно узнать на обзорных экскурсиях и открытых лекциях, которые будут проходить в Галерее ремесел в ноябре–декабре:
23 ноября:
13:00 - 14:00 — обзорная экскурсия "Город-городец";
14:00 - 15:00 — "Художественная керамика Самарского края". Открытая лекция искусствоведа, преподавателя, градозащитника Олега Баулина.
30 ноября
13:00 - 14:00 — обзорная экскурсия "Город-городец".
6 декабря:
14:00 - 15:00 — "Кому вы рассказываете сказки? О феномене сказок в современной культуре". Открытая лекция самарского писателя Дениса Либстера.
Вход свободный. Предварительная запись на мероприятия галереи обязательна. По телефону 331-23-55 или dpi.ast@mail.ru.
Галерея ремесел представляет различные виды ремесел, от ручной работы и текстиля до керамики и ювелирных изделий, созданных мастерами самарской земли. Инициаторы создания подобного креативного пространства для ремесленников региона — Агентство социокультурных технологий и общественная организация "Содружество детских и молодежных объединений". Проект галереи ремесел осуществляется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.