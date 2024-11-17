Из-за избиения школьницы в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в интернете появилось видео, на котором учащиеся школы избили девочку.
Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сейчас правоохранители устанавливают личности участников драки.
Кроме того, контролировать расследование будет прокуратура Волжского района.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек