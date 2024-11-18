Судимого за кражу сызранца поймали на попытке продать чужой велосипед

В Сызрани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Ранее судимый злоумышленник пояснил, что решил присвоить чужое имущество, когда увидел, что велосипед не был пристегнут запирающим устройством, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Сызрани обратился 39-летний мужчина, который пожаловался, что из подъезда кто-то похитил его велосипед стоимостью около 5 тыс. рублей. Он пояснил, что хранил транспортное средство на лестничной площадке не пристегнутым, без страховочного троса.

Полицейские смогли разыскать предполагаемого злоумышленника через несколько дней, когда тот попытался продать похищенное имущество в комиссионном магазине. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 23-летний местный житель. Он признался в преступлении и заявил, что решил прихватить чужой велосипед, когда увидел, что тот не пристегнут запирающим устройством.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".