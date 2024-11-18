В Жигулевске лже-певица выудила у мужчины полмиллиона рублей

Меломан из Жигулевска думал, что помогает певице, а на деле обогатил мошенника, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В одной из социальных сетей с 43-летним мужчиной познакомилась женщина, которая представилась начинающей певицей.
В течение месяца собеседница просила его перевести ей деньги в качестве финансовой помощи для "раскрутки" и обещала вернуть все с процентами, как только станет популярной. Поверив, потерпевший перевел на указанный счет денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей.
После того, как "знакомая" начала его игнорировать, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек