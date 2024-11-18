День глинтвейна: с наступлением прохлады спрос растет на 30%

С установлением холодов и приближением Нового года россияне вспоминают о глинтвейне. За осень и зиму потребление знаменитого согревающего напитка доходит до 10 млн дал. Это значит, что в среднем на россиянина приходится 2,7 бокала. К Всемирному дню глинтвейна (16 ноября) Россельхозбанк узнал, что с холодами рост спроса на напиток достигает 30%.

По данным заказов на портале фермерской продукции "Свое Родное", спрос на глинтвейн в России находится на относительно стабильном уровне с марта по октябрь и начинает резко расти с наступлением ноября. Аналитики связывают это с установлением прохлады в центральной части России, где проживает основная часть населения страны.

Спрос на напиток растет ежемесячно, достигает пика в последних числах декабря и до начала февраля держится на высоком уровне. В это время глинтвейна заказывают на 30% больше, чем в среднем за год. В феврале показатель постепенно опускается и возвращается к уровню весны и большей части года. Длительный период стабильно высокого спроса аналитики РСХБ связывают с тем, что на "Своем Родном" представлен широкий выбор специй для приготовления различных вариаций глинтвейна: с добавлением вишни, брусники, облепихи, смородины и др., а еще даже безалкогольный вариант.

"Глинтвейн - прекрасный бодрящий напиток с яркими ароматическими нотками, который хорошо сочетается с зимней сказкой в России, будь то на зеркальном льду Байкала или на горных склонах Архыза. При этом свойства сухого вина и дубильные вещества многочисленных приправ, используемых в глинтвейне, оказывают оздоравливающее и бодрящее воздействие на организм. Сварить его можно даже на собственной кухне. Лучшие красные вина для глинтвейна можно найти в "Винном гиде". За период холодов в России выпивают около 400 млн бокалов этого напитка. Конечно, далеко не все его употребляют, однако в среднем это 2,7 бокала на человека", - оценивают эксперты РСХБ.

"Винный гид" - ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России, Россельхозбанком и Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). Эксперты вносят в него лучшие вина страны.

По легенде, глинтвейн во 2 веке впервые придумали древние римляне, которые разогревали вино в холода. Во времена Средневековья европейцы дополнили рецепт пряностями. В России он набрал популярность в середине 19 века.