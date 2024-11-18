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АПК и пищепром Экономика и бизнес

День глинтвейна: с наступлением прохлады спрос растет на 30%

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С установлением холодов и приближением Нового года россияне вспоминают о глинтвейне. За осень и зиму потребление знаменитого согревающего напитка доходит до 10 млн дал. Это значит, что в среднем на россиянина приходится 2,7 бокала. К Всемирному дню глинтвейна (16 ноября) Россельхозбанк узнал, что с холодами рост спроса на напиток достигает 30%.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

По данным заказов на портале фермерской продукции "Свое Родное", спрос на глинтвейн в России находится на относительно стабильном уровне с марта по октябрь и начинает резко расти с наступлением ноября. Аналитики связывают это с установлением прохлады в центральной части России, где проживает основная часть населения страны.

Спрос на напиток растет ежемесячно, достигает пика в последних числах декабря и до начала февраля держится на высоком уровне. В это время глинтвейна заказывают на 30% больше, чем в среднем за год. В феврале показатель постепенно опускается и возвращается к уровню весны и большей части года. Длительный период стабильно высокого спроса аналитики РСХБ связывают с тем, что на "Своем Родном" представлен широкий выбор специй для приготовления различных вариаций глинтвейна: с добавлением вишни, брусники, облепихи, смородины и др., а еще даже безалкогольный вариант.

"Глинтвейн - прекрасный бодрящий напиток с яркими ароматическими нотками, который хорошо сочетается с зимней сказкой в России, будь то на зеркальном льду Байкала или на горных склонах Архыза. При этом свойства сухого вина и дубильные вещества многочисленных приправ, используемых в глинтвейне, оказывают оздоравливающее и бодрящее воздействие на организм. Сварить его можно даже на собственной кухне. Лучшие красные вина для глинтвейна можно найти в "Винном гиде". За период холодов в России выпивают около 400 млн бокалов этого напитка. Конечно, далеко не все его употребляют, однако в среднем это 2,7 бокала на человека", - оценивают эксперты РСХБ.

"Винный гид" - ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России, Россельхозбанком и Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). Эксперты вносят в него лучшие вина страны.

По легенде, глинтвейн во 2 веке впервые придумали древние римляне, которые разогревали вино в холода. Во времена Средневековья европейцы дополнили рецепт пряностями. В России он набрал популярность в середине 19 века.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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