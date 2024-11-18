Самарец снял 30 глушителей с припаркованных машин

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение местному жителю, которому вменяют в вину серию краж с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, с ноября 2023 г. по май 2024 г. по ночам мужчина с помощью трубореза и гаечного ключа снимал глушители с припаркованных машин. Всего пострадали 30 автомобилей, а ущерб составил 597 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд.