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Энергетика ТЭК

В Красноярском и Алексеевском районе временно отключат свет с 19 по 29 ноября

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.11.20234 года 08-00 до 15-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Корнеевка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Комплексная);

20.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

20.11.2024 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

21.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

22.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

25.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

26.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

27.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

28.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, Нагорная, Солнечная, Торговая, Сокский Спуск).

29.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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