В Красноярском и Алексеевском районе временно отключат свет с 19 по 29 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.11.20234 года 08-00 до 15-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Корнеевка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Комплексная);

20.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

20.11.2024 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

21.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

22.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

25.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

26.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

27.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск);

28.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, Нагорная, Солнечная, Торговая, Сокский Спуск).

29.11.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Вольная, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Торговая, Сокский Спуск).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.