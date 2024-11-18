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Тольяттинцы побывали на экскурсии в компании "Транспорт будущего"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 ноября "Транспорт будущего" вновь открыл свои двери для жителей Тольятти — 300 горожан стали гостями компании. Впервые площадку предприятия посетили воспитанники детского дома "Единство". Экскурсия позволила увидеть этапы выпуска беспилотников для сельского хозяйства, логистики и мониторинга, работу производственных линий, познакомиться с командой специалистов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Интерес тольяттинцев к новому для города предприятию растет. В конце сентября на дне открытых дверей побывали 150 человек, в октябре — 220, и руководство компании решило вновь организовать встречу со всеми желающими посмотреть, как создают беспилотники.

16 ноября гостями площадки стали ученики лицея № 57, школ №№ 10, 88, студенты колледжа креативных индустрий и предпринимательства, электротехнического техникума, родственники сотрудников. С производством познакомились воспитанники детского дома "Единство".

Жителям города показали основные этапы производства: центр управления полетами, участки металлообработки, термопластавтоматов и производство комплектующих для двигателей, линии сборки агродрона S-80.

Школьников на промплощадке привлекла возможность сделать фотографии и задать вопросы специалистам, студенты изучали беспилотники, обсуждали условия труда и интересовались трудоустройством, взрослые рассматривали предприятие как пример инноваций. Финальным этапом экскурсии стала демонстрация полета агродрона S-80.

В конце встречи гостей ждал интерактив: гости отвечали на вопросы о компании и получали подарки.

Атмосферу открытости и доверия отметил Илья Сидоров, исполнительный директор компании "Транспорт будущего":

"Надеемся, что встреча помогла нашим юным гостям расширять кругозор, поддержала интерес к технике и науке и вдохновила на мечты о будущем, а взрослых увлекла проектами компании. Будем рады, если знакомство станет началом конструктивного диалога, а кто-то из гостей захочет присоединиться к команде "Транспорта будущего".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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