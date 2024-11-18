Тольяттинцы побывали на экскурсии в компании "Транспорт будущего"

16 ноября "Транспорт будущего" вновь открыл свои двери для жителей Тольятти — 300 горожан стали гостями компании. Впервые площадку предприятия посетили воспитанники детского дома "Единство". Экскурсия позволила увидеть этапы выпуска беспилотников для сельского хозяйства, логистики и мониторинга, работу производственных линий, познакомиться с командой специалистов.
Интерес тольяттинцев к новому для города предприятию растет. В конце сентября на дне открытых дверей побывали 150 человек, в октябре — 220, и руководство компании решило вновь организовать встречу со всеми желающими посмотреть, как создают беспилотники.
16 ноября гостями площадки стали ученики лицея № 57, школ №№ 10, 88, студенты колледжа креативных индустрий и предпринимательства, электротехнического техникума, родственники сотрудников. С производством познакомились воспитанники детского дома "Единство".
Жителям города показали основные этапы производства: центр управления полетами, участки металлообработки, термопластавтоматов и производство комплектующих для двигателей, линии сборки агродрона S-80.
Школьников на промплощадке привлекла возможность сделать фотографии и задать вопросы специалистам, студенты изучали беспилотники, обсуждали условия труда и интересовались трудоустройством, взрослые рассматривали предприятие как пример инноваций. Финальным этапом экскурсии стала демонстрация полета агродрона S-80.
В конце встречи гостей ждал интерактив: гости отвечали на вопросы о компании и получали подарки.
Атмосферу открытости и доверия отметил Илья Сидоров, исполнительный директор компании "Транспорт будущего":
"Надеемся, что встреча помогла нашим юным гостям расширять кругозор, поддержала интерес к технике и науке и вдохновила на мечты о будущем, а взрослых увлекла проектами компании. Будем рады, если знакомство станет началом конструктивного диалога, а кто-то из гостей захочет присоединиться к команде "Транспорта будущего".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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