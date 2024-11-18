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Музеи и выставки Культура

19 ноября в Самаре открывается выставка "Лица Армии"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский художественный музей представит патриотическую портретную выставку Олега Ракшина.

Фото: Олег Ракшин

Автор работ — фотограф Ракшин, автор известных фильмов "Время собирать цветы" о судьбе солдат Русского экспедиционного корпуса в годы Первой мировой войны во Франции, "Волга в огне" о героях тыла, работниках пароходства в годы ВОВ, лауреат международных фестивалей за фильмы "Бессмертные", "Время собирать цветы", "Волга в огне" и "Фронтовая бригада". Свой фотопроект Олег Ракшин снимает на передовой, где находится сейчас.

"Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России", — считает автор.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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