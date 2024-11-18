Бывшего судебного пристава из Самары будут судить за незаконное снятие ареста

В Самаре закончилось расследование уголовного дела бывшего заместителя старшего судебного пристава ОСП Самарского района. Женщину подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре 2021 г. пристав отменила постановление об обращении взыскания на деньги коммерческой организации и незаконно сняла арест со счета. Кроме того, она незаконно отказала в жалобе взыскателю. При этом с октября 2021 г. по январь 2022 г. на счет должника поступило более 1,4 млн руб., которых хватило бы для погашения задолженности, которая составляла всего 176 тыс. руб., и исполнительского сбора.
Теперь уголовное дело направят в суд.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек