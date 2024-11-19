16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В галерее "Заварка" пройдет семейный квест 19 ноября в Самаре открывается выставка "Лица Армии" Третьяковка в Самаре выиграла премию "Музейный Олимп" Самарцам расскажут о судьбах женщин в дореволюционной России на примере фильма Рязанова Галерея ремесел в Самаре приглашает на экскурсии и открытые лекции

Музеи и выставки Культура

В галерее "Заварка" пройдет семейный квест

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 23 ноября, в 11:00 в галерее "Заварка" пройдет семейный квест "Не просто дом" (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Мероприятие приурочено ко Дню матери (отмечается 24 ноября).

Фото: галерея Заварка

В основе квеста лежит история про маленькую девочку Риту, которая много лет назад жила вместе с родителями в Доме Маштакова, где сейчас расположился музей-галерея "Заварка". Тогда здесь, в доме на улице Самарской, жило много семей с детьми: ребята дружили, ходили друг к другу в гости и устраивали общие игры. Во время одной из игр мальчишки решили подшутить над Ритой и спрятали ее куклы... Чтобы помочь найти потерянные игрушки, юным участникам квеста предстоит отправиться в увлекательное путешествие по воспоминаниям девочки. Исследуя каждый уголок дома, узнавая о жизни его обитателей и раскрывая тайны, дети соберут подсказки, которые постепенно приведут их к спрятанным "сокровищам".

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)202-32-17.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1