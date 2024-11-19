В субботу, 23 ноября, в 11:00 в галерее "Заварка" пройдет семейный квест "Не просто дом" (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Мероприятие приурочено ко Дню матери (отмечается 24 ноября).

В основе квеста лежит история про маленькую девочку Риту, которая много лет назад жила вместе с родителями в Доме Маштакова, где сейчас расположился музей-галерея "Заварка". Тогда здесь, в доме на улице Самарской, жило много семей с детьми: ребята дружили, ходили друг к другу в гости и устраивали общие игры. Во время одной из игр мальчишки решили подшутить над Ритой и спрятали ее куклы... Чтобы помочь найти потерянные игрушки, юным участникам квеста предстоит отправиться в увлекательное путешествие по воспоминаниям девочки. Исследуя каждый уголок дома, узнавая о жизни его обитателей и раскрывая тайны, дети соберут подсказки, которые постепенно приведут их к спрятанным "сокровищам".

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)202-32-17.