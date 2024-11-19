Парня из Самары будут судить за "подработку" курьером у мошенников

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело 19-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2024 г. 83-летнему самарцу позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и убедил "помочь поймать преступников", которые якобы хотят присвоить деньги пенсионера. Звонивший посоветовал для сохранности "задекларировать" средства. В итоге потерпевший снял со счета 140 тыс. руб., добавил к ним уже имевшиеся наличные — 178 тыс. руб. и передал приехавшему юноше, которым и был ныне обвиняемый.