Самарец чуть не убил друга в пьяной ссоре

В Самаре отправили под стражу 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 14 ноября он выпивал и во время пьяной ссоры несколько раз ударил ножом 34-летнего знакомого. Убить приятеля самарец не смог, так как его остановили полицейские.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек