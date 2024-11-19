Мошенники выманили у самарца деньги под видом его жены

В Самаре 48-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине в мессенджере пришло сообщение от жены, с которой он раньше обсуждал покупку стиральной машины за 30 тыс. рублей. От имени супруги ему пришло сообщение со ссылкой на подходящий вариант на сайте с объявлениями. Требовалась предоплата, и самарец перевел деньги на указанный продавцом счет. Позже выяснилось, что аккаунт жены потерпевшего взломали и деньги получили мошенники.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек