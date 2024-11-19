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"Чёрная пятница" в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн объявляет о запуске "Чёрной пятницы". В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытовую технику. В акции участвуют около 1000 товаров со скидками до 90%.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

Помимо этого, в рамках "Чёрной пятницы" в билайне доступны популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR, TECNO в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким и получить выгоду до 30 000 рублей от розничной цены в зависимости от модели.

Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис "Моя безопасность", можно здесь.

Предложение действует до 30 ноября 2024 года.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yhSXQk

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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