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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется выставка Вячеслава Бакумова

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском художественном музее в четверг, 21 ноября, откроется персональная выставка самарского художника Вячеслава Бакумова "Времена года" (0+).

В 2023 г. художник отметил 75-летие. Вячеслав Бакумов - член Союза художников России, родился в Куйбышеве в 1948 году. Он был в числе первых выпускников детской художественной школы №1, в 1971 г. окончил живописное отделение Пензенского художественного училища.

На выставке представят более 100 работ, созданных в жанре пейзажа, портрета и бытовом.

Мир художника Бакумова - это мир природы и человека. Основной мотив - времена года. Цикл жизни человека от рождения до смерти эквивалентен жизни времен года - все рождается, расцветает, дает плоды и умирает, чтобы возродиться вновь. Его полотна наполнены множеством сюжетов-мизансцен, обилием персонажей, где каждый занят своим повседневным занятием - собирает урожай, гуляет с собакой, кормит птиц, катается на лыжах, лепит снеговика... Принимая жизнь как данность, его персонажи не сетуют, не критикуют, они радуются и просто живут. Все действия происходят на фоне узнаваемых ландшафтов.

Особый раздел на выставке составляет графика художника - оригинальные рисунки, сангины, офорты, сложные по технике и разнообразные по темам.

Выставка будет работать до 26 января.

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