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Музеи и выставки Культура

В Самаре Союз художников России проведет новогоднюю ярмарку

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Союз художников России проведет новогоднюю ярмарку в своем выставочном зале.

Программа:

22 ноября

— 13:00 — 19:00 Новогодняя ярмарка работ художников СХР.

— 17:30 — 18:30 Мастер-класс с Фаиной Ольшевской "Зимняя птица. Декоративная штукатурка" (для детей от 11 лет). Стоимость 400 рублей. Высокий уровень сложности. Число мест ограничено — семь человек. Необходима предварительная запись.

— 14:00 — 15:00 Мастер-класс с Анной Сливковой "Новогодняя открытка. Коллаж" (для детей от 7 лет). Стоимость 300 рублей. Средний уровень сложности. Число мест ограничено — восемь человек. Необходима предварительная запись.

23 ноября:

— 12:00 — 18:00 Новогодняя ярмарка работ художников СХР.

— 13:00 — 13:30 Мастер-класс для детей с Екатериной Соловьевой. Поделка из пластилина, "Пингвин". (для детей 4-9 лет). Низкий уровень сложности. Число мест ограничено — шесть человек. Необходима предварительная запись.

— 14:30 — 17:00 Живая музыка. Выступление Дмитрия Федотова.

— 15:00 — 15:30 Лотерея. Розыгрыш призов от художников.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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