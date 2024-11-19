Более 300 судов ежегодно: как господдержка помогает развиваться производству маломерных судов из Сызрани

Маломерные суда сызранского производства под брендом "Виктори Боатс" можно встретить на водных артериях по всей стране. Предприятие вот уже 10 лет занимается их производством. Сегодня модельный ряд насчитывает шесть позиций - это алюминиевые и комбинированные лодки. На предприятии действует полный цикл производства, от корпусов до мягких салонов. Ежегодно здесь выпускают порядка 300 судов, которые отправляются в дилерские центры - их более 20 по России.
"До 2022 года 60% судов отправлялись на экспорт в европейские страны, - рассказывает Александр Коровкин, руководитель ООО "Виктори Боатс". - В связи с введением санкций предприятие переориентировалось на российский рынок. Конечно, случился спад, но мы с ним успешно справились. Каждый год мы прирастаем на 30-40% и ощущаем высокий спрос на нашу продукцию".
Закрывать растущий спрос помогает господдержка. Предприятие активно использует финансовые продукты Гарантийного фонда Самарской области.
Всесторонняя поддержка бизнеса - приоритет в работе областного правительства, обозначенный губернатором Вячеславом Федорищевым.
Льготные средства руководство компании направило на закупку оборудования. В планах - разработка новых моделей, увеличение мощностей, работа над качеством.
"Мы пользуемся услугами Гарантийного фонда не первый год. Это действительно эффективная и нужная поддержка для предпринимательства. С теми процентными ставками, что там предлагают, это действительно помощь", - добавляет Александр Коровкин.
Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для оформления банковских кредитов. Эти программы реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Финансовая поддержка действует и для начинающих предпринимателей, и для предприятий, которые уже длительное время работают на рынке. Для каждой категории есть свои программы и особые условия оформления, погашения микрозайма. Все эти условия мы предусмотрели для удобства предпринимателей. И бизнес активно использует инструменты ГФСО", - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Узнать подробнее о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно в центре "Мой бизнес" Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или на сайте mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?