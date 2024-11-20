В Тольятти мужчина заплатил мошенникам 500 тыс. рублей за "астрологический прогноз"

В полицию Тольятти обратился 48-летний мужчина с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина рассказал, что познакомился в Интернете с девушкой и у них быстро завязалось общение. В какой-то момент собеседница спросила у тольяттинца, читал ли он свою натальную карту, объяснив это тем, что они могут не подходить друг другу на ментальном уровне.
Получив отрицательный ответ, женщина прислала ссылку на составление карты и предупредила, что это не бесплатно. Согласившись на условия новой возлюбленной, мужчина перешел по ссылке, ввел в специальное окно банковские данные и оплатил составление натальной карты. Спустя некоторое время ему пришло СМС-оповещение от банка о списании 500 тыс. рублей, вместо 500 рублей, заявленных на сайте.
Тольяттинец решил написать собеседнице о произошедшем, но страничка была удалена пользователем. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...