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Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина заплатил мошенникам 500 тыс. рублей за "астрологический прогноз"

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратился 48-летний мужчина с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что познакомился в Интернете с девушкой и у них быстро завязалось общение. В какой-то момент собеседница спросила у тольяттинца, читал ли он свою натальную карту, объяснив это тем, что они могут не подходить друг другу на ментальном уровне.

Получив отрицательный ответ, женщина прислала ссылку на составление карты и предупредила, что это не бесплатно. Согласившись на условия новой возлюбленной, мужчина перешел по ссылке, ввел в специальное окно банковские данные и оплатил составление натальной карты. Спустя некоторое время ему пришло СМС-оповещение от банка о списании 500 тыс. рублей, вместо 500 рублей, заявленных на сайте.

Тольяттинец решил написать собеседнице о произошедшем, но страничка была удалена пользователем. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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