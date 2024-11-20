В Самарской области растет количество участников программы долгосрочных сбережений

Более 30 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений заключили жители Самарской области по данным на конец сентября. Такие данные прозвучали в ходе круглого стола на тему "Привычка копить: какие инструменты помогают создать финансовую подушку безопасности". Эксперты полагают, что интерес к программе будет расти за счет выгодных условий накопления, одно из которых — софинансирование со стороны государства.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала по поручению президента Владимира Путина с начала 2024 года. Вступить в нее может любой гражданин РФ старше 18 лет. Для этого ему нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) из числа операторов программы. Программа позволяет копить на дополнительную пенсию или крупные покупки, получать софинансирование государства, налоговые вычеты.

Умение копить на будущее — одна из привычек финансово грамотного человека. Как рассказала представитель министерства управления финансами Самарской области Елена Ладыженко со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований, уровень финансовой грамотности жителей страны постоянно растет. Сейчас высоким и средним уровнем финансовой грамотности обладает 70% граждан, и, по сравнению с показателями прошлых лет, наблюдается значительное его увеличение.

"Возросло участие государства, которое очень активно проводит мероприятия, направленные, как на повышение уровня финансовой грамотности взрослых и детей, так и на благосостояние населения в целом. Также растет интерес граждан к накоплениям, инвестированию в будущее, — говорит представитель министерства управления финансами Самарской области Елена Ладыженко. — Особенность ПДС заключается в том, что государство будет софинансировать вложения граждан, средства будут инвестироваться негосударственными пенсионными фондами в низкорискованные активы и при этом будут застрахованы до 2,8 млн рублей, что дает гарантию надежности".

По поручению президента срок софинанирования участия в ПДС со стороны государства был увеличен с 3 до 10 лет. Теперь все участники программы могут получать до 36 тысяч рублей в год от государства на протяжении всего этого периода, при условии, что внесут в программу не менее 2000 рублей в год. Также надо учитывать, что уровень софинансирования зависит от дохода человека, который вступает в программу. Так, если среднемесячный доход гражданина составляет до 80 тыс. рублей, государство софинансирует один рубль на каждый рубль вложений.

Если доход от 80 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, государство добавит один рубль на каждые два рубля участника программы. У жителей, доход которых превышает 150 тыс. рублей, софинансирование будет один рубль к четырем рублям вложений гражданина. Все накопления по программе наследуются. Исключение составляют ситуации, когда гражданину уже назначена пожизненная выплата по программе долгосрочных сбережений.

Все НПФ поднадзорны Банку России. Список организаций-операторов программы можно найти на сайте регулятора. К ним предъявляют жесткие требования по финансовой устойчивости, по составу и структуре портфелей. Также НПФ проходят регулярные стресс-тесты. По их результатам Банк России оценивает, достаточно ли активов у НПФ для того, чтобы исполнить взятые на себя обязательства. Еще одна независимая организация — специализированный депозитарий — непрерывно следит за целевым распоряжением средств и соблюдением требований по их инвестированию.

"Предполагается, что деньги граждан будут инвестированы на принципах безубыточности. НПФ должны инвестировать средства своих клиентов только в финансовые инструменты, обладающие наилучшим соотношением между ожидаемой доходностью и рисками. В первую очередь в консервативные финансовые инструменты: в облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, акции, инфраструктурные проекты. При выборе НПФ для размещения денежных средств нужно изучить инвестиционные декларации организации. В них указано, какие виды активов и в какой пропорции входят в портфель фонда по программе долгосрочных сбережений. Если фонд будет инвестировать неудачно и получит убыток, он будет обязан покрыть потери за счет собственных средств", — отметил заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.