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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК составил рейтинг самых опасных соседей в регионах РФ

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агенты Страхового Дома ВСК выяснили, в каких регионах жители больше всего беспокоятся о своей недвижимости.

По данным Страхового Дома ВСК, регионами-лидерами по страхованию квартир (в рамках агентского канала продаж компании) являются Москва (31% сборов), Краснодарский край (9%), Санкт-Петербург (5%). По страхованию домов лидируют Москва (31% сборов), Удмуртия (8%) и Тверская область (7%).

По оценкам ВСК, такая статистика оправдана — именно в перечисленных регионах фиксируется наибольшее число происшествий. Так, с начала года в Москве произошло 17% от общего числа страховых случаев с недвижимостью в стране, в Санкт-Петербурге — 4%, в Удмуртии — 3%, в Краснодарском крае — 1,5%, в Тверской области — 1%.

При этом в большинстве случаев ЧП происходят именно в квартирах, а не в частных домах. В Москве на долю квартир приходится 80% страховых случаев, в Санкт-Петербурге — 75%, в Удмуртии — 59%, в Краснодарском крае — 54%. Исключение — Тверская область, только 42%.

Самые "опасные" для соседей россияне, по оценкам ВСК, проживают в Удмуртии, Москве и Тверской области — в перечисленных регионах доля страховых случаев по "риску ответственность перед третьими лицами" (когда владелец полиса пострадал не сам, а стал причиной порчи чужого имущества) составляет 10%, 9% и 6% соответственно.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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