Бутик-отель "Дом Сивре": камерный особняк, где останавливался Эльдар Рязанов

В Самаре на улице Степана Разина, 128 расположен особняк в стиле модерн, история которого насчитывает более ста лет. Это бутик-отель "Дом Сивре".

Дизайн интерьера отеля гармонично сочетает в себе современный и исторический стиль, создавая домашнюю атмосферу.

Каждый номер имеет индивидуальное цветовое оформление, а интерьеры украшены картинами известных самарских художников и мебелью, выполненной на заказ.

В "Доме Сивре" увековечено имя знаменитого режиссёра Эльдара Рязанова, который родился в Самаре и жил в городе во время эвакуации.

Один из номеров назван его именем. В 1997 году Эльдар Александрович останавливался в отеле, и это стало традицией во время его частых визитов в Самару.

В номере воссоздана "рязановская" атмосфера. Здесь можно увидеть копии фотографий и нумераторов дублей (хлопушек).

Больше деталей о бутике-отеле — в нашем фоторепортаже.