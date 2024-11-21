16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину ноября Участники голосования в проекте "Автомобиль года в России" получили промокод на полис каско от "Росгосстраха" Страховой Дом ВСК составил рейтинг самых опасных соседей в регионах РФ Свеча, окурок, трехлитровая банка: какие страховые события происходили с жильем клиентов Страхового Дома ВСК в 2024 году Деду Морозу прописали ДМС, предрейсовый осмотр и телемедицину

Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину ноября

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За период с 1 по 14 ноября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 20 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 272 убытка.

Самая крупная выплата за этот период составила более 2,3 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Сергиево-Посадском районе Московской области: из-за неисправности дымохода печи был уничтожен гостевой дом и частично пострадал основной. "Ингосстрах" выплатил страховое возмещение после предоставления всех необходимых документов.

Еще один страховой случай произошел в Выборгском районе Ленинградской области. В результате падения дерева были повреждены дом, баня и ограждение клиента. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 1,2 миллиона рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно улучшает свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить свое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Клиенты могут оформить готовые страховые полисы либо настроить их самостоятельно, включив необходимые риски в конструкторе на сайте "Ингосстраха".

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1