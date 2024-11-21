"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину ноября

За период с 1 по 14 ноября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 20 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 272 убытка.

Самая крупная выплата за этот период составила более 2,3 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Сергиево-Посадском районе Московской области: из-за неисправности дымохода печи был уничтожен гостевой дом и частично пострадал основной. "Ингосстрах" выплатил страховое возмещение после предоставления всех необходимых документов.

Еще один страховой случай произошел в Выборгском районе Ленинградской области. В результате падения дерева были повреждены дом, баня и ограждение клиента. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 1,2 миллиона рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно улучшает свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить свое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Клиенты могут оформить готовые страховые полисы либо настроить их самостоятельно, включив необходимые риски в конструкторе на сайте "Ингосстраха".

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.