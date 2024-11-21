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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК признан брендом года в страховании

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВСК стал лауреатом Национальной премии "Бренд года в России 2024" в номинации "Услуги безопасности и страхования".

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 20 ноября в Демонстрационном зале ГУМа в Москве. Соревнование брендов проходило в двух лигах — высшей и первой. Победителей высшей лиги жюри выбирали среди отечественных брендов с широкой географией продаж и значительной потребительской базой.

Страховой Дом ВСК получил главный приз в номинации "Услуги безопасности и страхования". Профессиональное жюри высоко оценило, прежде всего, клиентоцентричный подход компании, рост бизнеса, качество сервисов для клиентов и партнеров, достижения в сфере цифровой трансформации компании.

В начале 2024 года в ВСК была принята новая стратегия развития компании. В основе стратегии — целостная экосистема сервисно-страховых решений, выстраиваемая вокруг клиентов компании. Экосистема состоит из четырех направлений — Бизнес, Дом, Здоровье и Авто. Именно в этих направлениях в 2024 году ВСК показывает стабильный рост и предлагает востребованные страховые решения и цифровые сервисы (Цифровая клиника, сервис СБП, полноценный сервис дистанционного урегулирования для физических и юридических лиц по каско и ОСАГО).

Кроме того, компания придерживается ESG-стратегии и успешно формирует HR-бренд. Так, ВСК в этом году подтвердила "золотой" статус в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes. В компании реализован ряд проектов, позволяющих команде ощутить заботу и поддержку, включая стажировки, IT-кемпы, программу по поиску и доставке лекарств для семей сотрудников, психологическую поддержку. Также компания получила сертификат "Отличное место для работы" от Happy Job. В этом году в ВСК опрос вовлеченности провели уже в 5-й раз.

"Бренд года в России 2024" — это премия, отмечающая наиболее яркие достижения отечественных и зарубежных брендов, работающих в России. Ее целью является повышение доверия потребителей к компаниям, продвижение успешных продуктов и услуг, а также увеличение узнаваемости и спроса на них.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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