Самарская ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-29" успешно стартовала с Байконура

В четверг, 21 ноября, со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", сообщает Роскосмос.

"Выведение "Прогресса МС-29" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.

Стыковка "Прогресса МС-29" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 23 ноября в 17:36 мск. На станции корабль ждет экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена РКЦ "Прогресс", корабль "Прогресс МС-29" - РКК "Энергия" им. С.П.Королева (входят в Роскосмос). На ракету-носитель "Союз-2.1а" нанесен логотип Года семьи.

На "Прогрессе МС-29" планируется доставить на Международную космическую станцию 2487 кг грузов, в том числе 1155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, 869 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 43 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов "БТН-Нейтрон-2", "Вампир", "Взаимодействие-2", "Лазма", "Сепарация", "Спланх", "Фуллерен" и "3D-печать".