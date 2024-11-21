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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты МегаФона получат дополнительную защиту

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон внедряет сервис по информированию своих клиентов о регистрации на них новых номеров мобильного оператора. Это позволит всем абонентам бесплатно получать сообщения об использовании их паспортных данных при регистрации новых договоров на оказание услуг сотовой связи МегаФона. Сервис подключается автоматически и доступен как для новых, так и действующих клиентов сотового оператора.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Информирование абонентов МегаФона происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи.

Сообщения передаются по всем каналам взаимодействия с клиентом — в виде СМС на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления в случае, если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора.

В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем.

В случае если абонент получает информацию о неизвестной ему регистрации нового номера, ему необходимо срочно посетить салон связи, предъявить свои документы, после чего номер будет заблокирован.

Услуга обеспечивает дополнительный уровень защиты абонентов МегаФона от действий злоумышленников, которые могут получить доступ к паспортным данным абонента и попытаться зарегистрировать новый номер по подложным документам.

Также проверить актуальные номера, зарегистрированные на абонента, можно в любом салоне связи объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

МегаФон планирует существенно расширить данный функционал в следующем году, когда вступят в силу поправки в закон "О связи".

Напомним, что в соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 2025 года появится обязанность информирования абонентов о новых договорах. Согласно тексту документа, такое информирование будет осуществлено "посредством сети интернет" (через портал ЕПГУ), а также с помощью электронной почты и СМС. Однако МегаФон внедрил услугу информирования своих клиентов заранее и добавил к перечню каналов коммуникации push-уведомления.

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Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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