В Алексеевском районе временно отключат свет с 22 по 28 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22.11.2024 года 09-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Несмеяновка (ул. Победы, ул. Советская);

26.11.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Славинка (ул. Советская, ул. Заречная);

27.11.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Осиповка (ул. Кирова, ул. Молодежная);

27.11.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Седыши (ул. Черемушки, ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Рабочая);

28.11.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Дальний (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Молодежная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.