Сотрудницу самарского медучреждения обвиняют в мошенничестве с налоговыми вычетами пациентов

В Октябрьский районный суд Самары отправили уголовное дело 45-летней заведующей отделом медицинского учреждения, которую обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, несколько лет женщина договаривалась с "пациентами" и изготавливала поддельные договоры и справки об оказании стоматологических услуг. На основании этих документов позже оформлялись налоговые вычеты на компенсацию дорогостоящего лечения. Незаконно полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 320 тыс. рублей.