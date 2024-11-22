Возлюбленная из интернета выманила у жителя Сызрани 50 тыс. рублей

В Сызрани 29-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина познакомился в соцсети с жительницей соседней области и влюбился. Через два месяца сызранец предложил приехать к нему в гости. Девушка отказалась, сославшись на принципы, которые не позволят ей жить дома у мужчины. Однако она была не против остаться в гостинице, вот только не имела на это средств. Потерпевший же так хотел увидеться, что перевел интернет-возлюбленной 50 тыс. руб. на необходимые расходы. После этого девушка пропала вместе с деньгами.