Возлюбленная из интернета выманила у жителя Сызрани 50 тыс. рублей

В Сызрани 29-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина познакомился в соцсети с жительницей соседней области и влюбился. Через два месяца сызранец предложил приехать к нему в гости. Девушка отказалась, сославшись на принципы, которые не позволят ей жить дома у мужчины. Однако она была не против остаться в гостинице, вот только не имела на это средств. Потерпевший же так хотел увидеться, что перевел интернет-возлюбленной 50 тыс. руб. на необходимые расходы. После этого девушка пропала вместе с деньгами.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...