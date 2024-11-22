Жительницу Самарской области обвиняют в избиении матери

В Большеглушицком районе Самарской области 39-летняя безработная женщина стала фигуранткой уголовного дела об избиении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в октябре жительница с. Каралык вернулась домой пьяной, поссорилась с 68-летней матерью и избила ее.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев").
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...