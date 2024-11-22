16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На избитого группой мужчин самарца возбудили уголовное дело из-за самообороны Самарские полицейские задержали новых фигурантов дела "авторитета Вовы Борского" Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ДТП с автобусом в Красноглинском районе Самары Глава СК РФ взял на контроль расследование загадочного отравления женщины в Самаре В Тольятти мужчина заплатил мошенникам 500 тыс. рублей за "астрологический прогноз"

Преступления Происшествия

На избитого группой мужчин самарца возбудили уголовное дело из-за самообороны

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре расследуют интересное уголовное дело в отношении избитого мужчины. Зато избивавших его людей к ответственности не привлекают. По словам адвоката Сергея Давидяна, было написано уже несколько жалоб, но результата нет. При этом имеется видеозапись избиения.

"На записи видно, что в 19:23:00, я подхожу к группе людей и спрашиваю: "Ребята, все эти слова матные и разговоры адресованы мне или моей семье? В ответ звучат такие слова: "Бан ес лсе?", что переводиться как "ты что-то услышал?". Я отвечаю: "Ор лсац чехнеи, чеи арцини", что переводиться как "если не услышал бы, не спрашивал бы вас". Далее я им говорю: "Если все эти слова адресованы мне и моей семье, то все эти слова — взаимно". На записи видно в 19:23:11, что, услышав это, участник конфликта, который стоит справа от меня, наносит удар (это некий Артем). На записи в 19:23:26 кидаются на меня и начинают наносить удары, где звучат такие слова: "Ми зайнек ара", что переводиться как "не бейте". Дальше на записи в 19:23:59 звучат такие слова: "Еле бер", что переводиться как "ну-ка неси". В 19:24:03 один из участников конфликта бежит к машине и достает некий предмет и звучат такие слова: "данаге ханум", что значит, что достает нож. Дальше он бежит обратно на меня. В 19:24:25 звучат такие слова: "Данаков к зайни эт бозин", что значит "ударьте его ножом", — комментирует потерпевший Халатян.

Дальше, как рассказывает мужчина, его избивали, нож выпал у обидчиков, и он смог поднять орудие и ударить одного из нападавших. Потом Халатян сам написал заявление в полицию и сделал медэкспертизу (например, зафиксировано сотрясение мозга и порез на брови). В итоге в отношении самого Халатна возбудили дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Со слов следователя, Халатян признан невменяемым по заключению экспертизы. Однако на протяжении двух месяцев ни Халатяна, ни меня, его защитника, не знакомят с заключением экспертизы", — отметил адвокат.

Нападавшие не отрицали, что стали сами его бить, но они не под следствием. Защитники Халятина пытаются доказать, что имела место самооборона, о чем может свидетельствовать видеозапись. Но, несмотря на жалобы адвоката, видеозапись не приобщают к материалам.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1