На избитого группой мужчин самарца возбудили уголовное дело из-за самообороны

В Самаре расследуют интересное уголовное дело в отношении избитого мужчины. Зато избивавших его людей к ответственности не привлекают. По словам адвоката Сергея Давидяна, было написано уже несколько жалоб, но результата нет. При этом имеется видеозапись избиения.

"На записи видно, что в 19:23:00, я подхожу к группе людей и спрашиваю: "Ребята, все эти слова матные и разговоры адресованы мне или моей семье? В ответ звучат такие слова: "Бан ес лсе?", что переводиться как "ты что-то услышал?". Я отвечаю: "Ор лсац чехнеи, чеи арцини", что переводиться как "если не услышал бы, не спрашивал бы вас". Далее я им говорю: "Если все эти слова адресованы мне и моей семье, то все эти слова — взаимно". На записи видно в 19:23:11, что, услышав это, участник конфликта, который стоит справа от меня, наносит удар (это некий Артем). На записи в 19:23:26 кидаются на меня и начинают наносить удары, где звучат такие слова: "Ми зайнек ара", что переводиться как "не бейте". Дальше на записи в 19:23:59 звучат такие слова: "Еле бер", что переводиться как "ну-ка неси". В 19:24:03 один из участников конфликта бежит к машине и достает некий предмет и звучат такие слова: "данаге ханум", что значит, что достает нож. Дальше он бежит обратно на меня. В 19:24:25 звучат такие слова: "Данаков к зайни эт бозин", что значит "ударьте его ножом", — комментирует потерпевший Халатян.

Дальше, как рассказывает мужчина, его избивали, нож выпал у обидчиков, и он смог поднять орудие и ударить одного из нападавших. Потом Халатян сам написал заявление в полицию и сделал медэкспертизу (например, зафиксировано сотрясение мозга и порез на брови). В итоге в отношении самого Халатна возбудили дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Со слов следователя, Халатян признан невменяемым по заключению экспертизы. Однако на протяжении двух месяцев ни Халатяна, ни меня, его защитника, не знакомят с заключением экспертизы", — отметил адвокат.

Нападавшие не отрицали, что стали сами его бить, но они не под следствием. Защитники Халятина пытаются доказать, что имела место самооборона, о чем может свидетельствовать видеозапись. Но, несмотря на жалобы адвоката, видеозапись не приобщают к материалам.