В Самаре у воспитанницы детдома отняли квартиру и признали умершей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту обмана, от которого пострадала бывшая воспитанница детдома. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в 2016 г. воспитанницу детдома обманула ее знакомая. Женщина обманула девушку, продала ее квартиру, а затем украла паспорт. В итоге потерпевшая лишилась недвижимости стоимостью около 1,3 млн руб., а затем ее ошибочно признали умершей. До сих пор девушке не удалось оспорить это решение и подтвердить свою личность.

Также есть основания полагать, что были и другие обманутые воспитанницы детдома.

Теперь правоохранители пытаются задержать подозреваемую и ищут других потерпевших.