В Самаре у воспитанницы детдома отняли квартиру и признали умершей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту обмана, от которого пострадала бывшая воспитанница детдома. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в 2016 г. воспитанницу детдома обманула ее знакомая. Женщина обманула девушку, продала ее квартиру, а затем украла паспорт. В итоге потерпевшая лишилась недвижимости стоимостью около 1,3 млн руб., а затем ее ошибочно признали умершей. До сих пор девушке не удалось оспорить это решение и подтвердить свою личность.
Также есть основания полагать, что были и другие обманутые воспитанницы детдома.
Теперь правоохранители пытаются задержать подозреваемую и ищут других потерпевших.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...