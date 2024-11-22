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Преступления Происшествия

В Самаре у воспитанницы детдома отняли квартиру и признали умершей

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту обмана, от которого пострадала бывшая воспитанница детдома. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в 2016 г. воспитанницу детдома обманула ее знакомая. Женщина обманула девушку, продала ее квартиру, а затем украла паспорт. В итоге потерпевшая лишилась недвижимости стоимостью около 1,3 млн руб., а затем ее ошибочно признали умершей. До сих пор девушке не удалось оспорить это решение и подтвердить свою личность.

Также есть основания полагать, что были и другие обманутые воспитанницы детдома.

Теперь правоохранители пытаются задержать подозреваемую и ищут других потерпевших.

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