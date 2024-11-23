В Самаре бабушка хотела подарить внучке щенка корги, а отдала деньги мошенникам

В Самаре 65-летняя женщина на день рождения маленькой внучки решила подарить щенка корги.
Изучив интернет, женщина нашла на одном из сайтов подходящий вариант и связалась с "заводчиком", который попросил сделать полную предоплату "для бронирования хвостика". Женщина отправила деньги по указанному собеседником номеру. Однако после перевода средств продавец перестал отвечать, а его телефон оказался вне зоны доступа.
В итоге потерпевшая не только не получила щенка, но и потеряла больше 40 тыс. рублей. Она сразу поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...