16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В тольяттинской малосемейке мужик вынес у соседки вещи на 200 тыс. рублей В Самаре бабушка хотела подарить внучке щенка корги, а отдала деньги мошенникам В Самаре закончили расследовать инцидент с обрушением при реставрации Спасо-Вознесенского собора В Самаре у воспитанницы детдома отняли квартиру и признали умершей 13-летняя тольяттинка призналась в убийстве двух сестер

Преступления Происшествия

В Самаре бабушка хотела подарить внучке щенка корги, а отдала деньги мошенникам

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 65-летняя женщина на день рождения маленькой внучки решила подарить щенка корги.

Изучив интернет, женщина нашла на одном из сайтов подходящий вариант и связалась с "заводчиком", который попросил сделать полную предоплату "для бронирования хвостика". Женщина отправила деньги по указанному собеседником номеру. Однако после перевода средств продавец перестал отвечать, а его телефон оказался вне зоны доступа.

В итоге потерпевшая не только не получила щенка, но и потеряла больше 40 тыс. рублей. Она сразу поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1