В Самаре бабушка хотела подарить внучке щенка корги, а отдала деньги мошенникам

В Самаре 65-летняя женщина на день рождения маленькой внучки решила подарить щенка корги.

Изучив интернет, женщина нашла на одном из сайтов подходящий вариант и связалась с "заводчиком", который попросил сделать полную предоплату "для бронирования хвостика". Женщина отправила деньги по указанному собеседником номеру. Однако после перевода средств продавец перестал отвечать, а его телефон оказался вне зоны доступа.

В итоге потерпевшая не только не получила щенка, но и потеряла больше 40 тыс. рублей. Она сразу поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.