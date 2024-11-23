В тольяттинской малосемейке мужик вынес у соседки вещи на 200 тыс. рублей

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее комнаты в малосемейной квартире пропала бытовая техника и вещи.

Женщина уезжала на пару дней, а когда вернулась, вещей уже не было.

Подозреваемым по делу стал безработный 29-летний сосед, ранее судимый за имущественные преступления.

Он полностью признал свою вину и пояснил, что, узнав об отсутствии соседки, воспользовался моментом. Часть похищенного имущества сдал в ломбард, другую часть продал случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается.