В тольяттинской малосемейке мужик вынес у соседки вещи на 200 тыс. рублей

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее комнаты в малосемейной квартире пропала бытовая техника и вещи.
Женщина уезжала на пару дней, а когда вернулась, вещей уже не было.
Подозреваемым по делу стал безработный 29-летний сосед, ранее судимый за имущественные преступления.
Он полностью признал свою вину и пояснил, что, узнав об отсутствии соседки, воспользовался моментом. Часть похищенного имущества сдал в ломбард, другую часть продал случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...