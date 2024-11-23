16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре руководитель "ооошки" не выплатил сотрудникам 250 тыс. руб. зарплаты В тольяттинской малосемейке мужик вынес у соседки вещи на 200 тыс. рублей В Самаре бабушка хотела подарить внучке щенка корги, а отдала деньги мошенникам В Самаре закончили расследовать инцидент с обрушением при реставрации Спасо-Вознесенского собора В Самаре у воспитанницы детдома отняли квартиру и признали умершей

Преступления Происшествия

В Самаре руководитель "ооошки" не выплатил сотрудникам 250 тыс. руб. зарплаты

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по аренде транспортных средств, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2024 г. подозреваемый не выплатил зарплату и премии работникам организации на сумму более 250 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1