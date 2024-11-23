В Самаре руководитель "ооошки" не выплатил сотрудникам 250 тыс. руб. зарплаты

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по аренде транспортных средств, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2024 г. подозреваемый не выплатил зарплату и премии работникам организации на сумму более 250 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...