В Сызрани пенсионерка украла мужской кошелек в магазине

В полицию Сызрани обратился местный житель и пояснил, что в магазине у него пропал кошелек с банковскими картами и деньгами в размере 14 тыс. рублей.

Изучив видеозаписи с камер магазина, полицейские задержал 62-летнюю женщину. Он рассказала, что увидела кошелек лежащий на коробках с бытовой химией, когда вместе с мужем совершали покупки в магазине. И забрала его.

Деньги пенсионерка потратить не успела и в присутствии понятых добровольно выдала похищенное сотрудникам полиции. Теперь она стала фигурантом уголовного дела по ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), которое в настоящее время расследовано и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.