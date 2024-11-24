В Сызрани пенсионерка украла мужской кошелек в магазине

В полицию Сызрани обратился местный житель и пояснил, что в магазине у него пропал кошелек с банковскими картами и деньгами в размере 14 тыс. рублей.
Изучив видеозаписи с камер магазина, полицейские задержал 62-летнюю женщину. Он рассказала, что увидела кошелек лежащий на коробках с бытовой химией, когда вместе с мужем совершали покупки в магазине. И забрала его.
Деньги пенсионерка потратить не успела и в присутствии понятых добровольно выдала похищенное сотрудникам полиции. Теперь она стала фигурантом уголовного дела по ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), которое в настоящее время расследовано и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...