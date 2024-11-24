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Преступления Происшествия

Тольяттинец потерял более 200 тыс. руб.,пытаясь купить лекарства для кошки

ТОЛЬЯТТИ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в полицию обратился 27-летний мужчина, работающий в одной из городских поликлиник, с заявлением о мошенничестве.
Он рассказал, что на днях у него заболела кошка и, посоветовавшись со знакомой-ветеринаром, решил купить нужные лекарства в Интернете. Найдя нужные препараты на одном из сайтов, тольяттинец стал оформлять заказ. Введя банковские данные своей карты, мужчина отвлекся на какое-то время от телефона.
Спустя время, заметив, что заказ так и не доставлен, решил проверить сайт и увидел, что он заблокирован. Зайдя в банковское приложение, мужчина обнаружил списание более 200 тыс. руб., отложенных на отпуск. Медбрат понял, что его обманули мошенники и незамедлительно обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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