Иван Носков: "Проект реконструкции стадиона "Заря" проходит экспертизу"

В воскресенье, 24 ноября, и. о. главы города Иван Носков посетил стадион "Заря" и Дворец культуры на площади Кирова.

"По стадиону все понятно — его нужно приводить в порядок. Стоящий рядом ФОК университета недостаточно вместителен, чтобы принять всех желающих заниматься спортом. Проект будущего спортзала со стадионом, трибунами уже проходит экспертизу, следующий шаг выделение финансирования на его возведение", — пишет в своем Телеграм-канале Носков.

Также он отмечает, что ситуация с дворцом сложнее. "Впрочем, с объектами культурного наследия всегда сложнее, начиная с этапа проектирования и заканчивая приемкой работ. Но в данном случае капитальный ремонт излишне затянулся. Хорошо, что сохранили Дворец, восстановили уникальные элементы, включая мозаику. Но ремонт нужно завершать полностью. Многое уже сделано, и не хотелось бы останавливаться на полпути. Есть работы, которые не были изначально учтены. Допработы в стадии проектирования и проверки. Будем решать возникающие задачи так, чтобы процесс опять не затянулся", - отмечает Носков.

Объект и.о. главы города посетил вместе с руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иваном Стафеевым.