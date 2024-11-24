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Иван Носков: "Проект реконструкции стадиона "Заря" проходит экспертизу"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 ноября, и. о. главы города Иван Носков посетил стадион "Заря" и Дворец культуры на площади Кирова.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"По стадиону все понятно — его нужно приводить в порядок. Стоящий рядом ФОК университета недостаточно вместителен, чтобы принять всех желающих заниматься спортом. Проект будущего спортзала со стадионом, трибунами уже проходит экспертизу, следующий шаг выделение финансирования на его возведение", — пишет в своем Телеграм-канале Носков.

Также он отмечает, что ситуация с дворцом сложнее. "Впрочем, с объектами культурного наследия всегда сложнее, начиная с этапа проектирования и заканчивая приемкой работ. Но в данном случае капитальный ремонт излишне затянулся. Хорошо, что сохранили Дворец, восстановили уникальные элементы, включая мозаику. Но ремонт нужно завершать полностью. Многое уже сделано, и не хотелось бы останавливаться на полпути. Есть работы, которые не были изначально учтены. Допработы в стадии проектирования и проверки. Будем решать возникающие задачи так, чтобы процесс опять не затянулся", - отмечает Носков.

Объект и.о. главы города посетил вместе с руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иваном Стафеевым. 

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