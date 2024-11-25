Минфин Самарской области возглавила Ольга Собещанская

С понедельника, 25 ноября, министерство финансов Самарской области в статусе врио министра возглавила Ольга Собещанская. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.
Ольга Собещанская до последнего времени занимала пост первого заместителя министра финансов Красноярского края.
Напомним, о готовящемся назначении на прошлой неделе редакции сообщал другой источник.
Андрей Прямилов, возглавлявший самарский минфин, ушел в отставку в июле этого года. 17 октября его задержали в рамках дела о коррупции при строительстве метро.
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