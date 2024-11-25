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Облправительство Власть и политика

Минфин Самарской области возглавила Ольга Собещанская

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 25 ноября, министерство финансов Самарской области в статусе врио министра возглавила Ольга Собещанская. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

Фото: Законодательное собрание Красноярского края

Ольга Собещанская до последнего времени занимала пост первого заместителя министра финансов Красноярского края.

Напомним, о готовящемся назначении на прошлой неделе редакции сообщал другой источник.

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