Главой минфина Самарской области может стать "варяг"

Министерство финансов Самарской области может возглавить нынешний первый заместитель минфина Красноярского края. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правительстве Самарской области.

По данным сайта минфина Красноярского края, кресло первого замминистра занимает Ольга Собещанская.

Предполагается, что новый министр может прибыть после всех необходимых согласований. Кандидатура, по данным источника, выбрана губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Напомним, министра финансов в составе прошлого правительства Самарской области Андрея Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". Также Андрей Прямилов вместе с экс-председателем регионального правительства Виктором Кудряшовым, бывшими министрами строительства Николаем Плаксиным, Михаилом Асеевым и "иными неустановленными лицами" стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Это уголовное дело также касается строительства метро в Самаре.

На днях новый губернатор региона Вячеслав Федорищев анонсировал будущий местный проект по борьбе с коррупцией в региональном правительстве. По данным Волга Ньюс, использован при этом опыт эффективной борьбы с коррупцией некоторых других стран.