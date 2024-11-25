Полицейские из Самарской области вычислили угонщика по слишком низкой скорости

В Октябрьский городской суд Самарской области отправили уголовное дело 27-летнего мужчины, обвиняемого в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В августе 2024 г. инспекторы ДПС на ул. Гая остановили Lada Kalina, ехавшую подозрительно медленно. Находившийся за рулем мужчина сказал, что у него с собой нет документов на машину и водительского удостоверения. Также полицейские заметили у него признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование водитель отказался.

Правоохранители проверили автомобиль и выяснили, что он принадлежит бывшей жене задержанного. Оказалось, что мужчина без спроса взял ключи из сумки женщины, пока она укладывала ребенка спать.