Полицейские из Самарской области вычислили угонщика по слишком низкой скорости

В Октябрьский городской суд Самарской области отправили уголовное дело 27-летнего мужчины, обвиняемого в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В августе 2024 г. инспекторы ДПС на ул. Гая остановили Lada Kalina, ехавшую подозрительно медленно. Находившийся за рулем мужчина сказал, что у него с собой нет документов на машину и водительского удостоверения. Также полицейские заметили у него признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование водитель отказался.
Правоохранители проверили автомобиль и выяснили, что он принадлежит бывшей жене задержанного. Оказалось, что мужчина без спроса взял ключи из сумки женщины, пока она укладывала ребенка спать.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...