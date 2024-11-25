Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации

По данным билайн, за последние шесть лет интернет-трафик в мессенджерах вырос в 39 раз. Пользователи стали смотреть и отправлять больше видео, фото, голосовых сообщений. Также выросло использование и других сервисов.
Благодаря развитию сети и технологий клиенты оператора стали больше общаться с близкими, чаще звонить по видеосвязи, играть онлайн, смотреть видео и узнавать новое. В итоге объем трафика, который ежемесячно использует один клиент билайн, увеличился в 4 раза.
В Самаре рост трафика еще выше: за 6 лет жители области стали скачивать в 4,2 раза больше интернет-контента. Чтобы комфортно пользоваться интернет-приложениями в условиях постоянно роста трафика, билайн не только прокачивает инфраструктуру, но и совершенствует её с помощью технологий умной сети.
С умной сетью тяжелые файлы отправляются быстрее, а 4G-интернетом можно пользоваться даже во время звонка. Сеть подстраивается под пользователя, чтобы он оставался на связи в самых разных ситуациях.
Какие еще "фишки" использует оператор, чтобы вы скачивали и передавали больше фото и видео? Узнайте, посетив сайт умной сети.
Качество услуг связи может зависеть от особенностей ландшафта, загруженности сети и прочих факторов. Подробнее об условиях оказания услуг оператора и зоне покрытия сети билайн — beeline.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.