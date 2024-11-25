Самарцам напомнили о долгах за вывоз мусора

Жители Самарской области, имеющие задолженность за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, в ближайшее время начнут получать долговые квитанции. Об этом проинформировали в компании ЭкоСтройРесурс, выполнявшей обязанности регионального оператора по обращению с ТКО по 31 октября 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе компании, квитанции сформированы с учетом платежей, поступивших до 15 ноября. Погасить образовавшуюся задолженность необходимо до 15 декабря, чтобы избежать дополнительных расходов. В этом случае пени будут аннулированы.
Если оплатить задолженность единовременно не получается, тогда можно оформить рассрочку платежа, обратившись в компанию. При заключении такого соглашения в течение месяца пени также будут аннулированы.
Где можно оплатить услугу "Обращение с ТКО" без комиссии:
- через мобильные приложения банков Сбербанка, ВТБ, Почта Банка, Земского банка, Кошелев Банка;
- на сайте в разделе "Оплата без комиссии";
- через официальный портал ГИС ЖКХ. Инструкция по оплате размещена здесь;
- в кассе центрального офиса ЭкоСтройРесурс по адресу ул. Сердобская, 8.
Обратиться в ООО "ЭкоСтройРесурс" можно:
- по телефонам колл-центра в будни с 08:00 до 17:00
8(846)303-06-48 (Для потребителей из г.о. Самара)
8(800)301-29-42 (Для потребителей из Самарской области)
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?