Самарцам напомнили о долгах за вывоз мусора

Жители Самарской области, имеющие задолженность за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, в ближайшее время начнут получать долговые квитанции. Об этом проинформировали в компании ЭкоСтройРесурс, выполнявшей обязанности регионального оператора по обращению с ТКО по 31 октября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, квитанции сформированы с учетом платежей, поступивших до 15 ноября. Погасить образовавшуюся задолженность необходимо до 15 декабря, чтобы избежать дополнительных расходов. В этом случае пени будут аннулированы.

Если оплатить задолженность единовременно не получается, тогда можно оформить рассрочку платежа, обратившись в компанию. При заключении такого соглашения в течение месяца пени также будут аннулированы.

Где можно оплатить услугу "Обращение с ТКО" без комиссии:

через мобильные приложения банков Сбербанка, ВТБ, Почта Банка, Земского банка, Кошелев Банка;

на сайте в разделе "Оплата без комиссии";

через официальный портал ГИС ЖКХ. Инструкция по оплате размещена здесь;

в кассе центрального офиса ЭкоСтройРесурс по адресу ул. Сердобская, 8.

Обратиться в ООО "ЭкоСтройРесурс" можно:

по телефонам колл-центра в будни с 08:00 до 17:00

8(846)303-06-48 (Для потребителей из г.о. Самара)

8(800)301-29-42 (Для потребителей из Самарской области)