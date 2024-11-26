16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Изрезавшего девочку в парке Гагарина могут отправить под суд до Нового года В Самаре арестовали полицейского по подозрению в надругательстве над дочерью Четверо похитили женщину из подъезда в Самаре Тольяттинец потерял более 200 тыс. руб., пытаясь купить лекарства для кошки В Сызрани пенсионерка украла мужской кошелек в магазине

Преступления Происшествия

В Самаре арестовали полицейского по подозрению в надругательстве над дочерью

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте арестован в Самаре до 11 января 2025 года по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, которая впоследствии совершила самоубийство, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Арестован (судом в Самаре — ред.) до 11.01", — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее этот же источник сообщал, что в Самаре задержан заместитель главы линейного УМВД РФ на транспорте. Полковника полиции, возглавляющего в управлении отдел по работе с личным составом, подозревают в совершении сексуального насилия (статья 132 УК РФ) над своей несовершеннолетней дочерью.

Позже, 11 ноября, она совершила попытку суицида и умерла в больнице 20 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1