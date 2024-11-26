В Самаре арестовали полицейского по подозрению в надругательстве над дочерью

Замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте арестован в Самаре до 11 января 2025 года по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, которая впоследствии совершила самоубийство, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Арестован (судом в Самаре — ред.) до 11.01", — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее этот же источник сообщал, что в Самаре задержан заместитель главы линейного УМВД РФ на транспорте. Полковника полиции, возглавляющего в управлении отдел по работе с личным составом, подозревают в совершении сексуального насилия (статья 132 УК РФ) над своей несовершеннолетней дочерью.

Позже, 11 ноября, она совершила попытку суицида и умерла в больнице 20 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").